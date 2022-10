Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Harburg Unbekannte sprengen Geldautomaten in Supermarkt Von dpa | 14.10.2022, 08:23 Uhr

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Supermarkt in Hittfeld im Landkreis Harburg gesprengt und schwere Schäden angerichtet. Der Geldautomat sei völlig zerstört, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Sprengung habe auch den Brandmeldealarm ausgelöst, gebrannt habe es aber nicht. Unklar war zunächst die Schadenshöhe - und ob die Täter Erfolg hatten. In der Nacht hatte ein Zeuge mehrere Personen gemeldet, die sich gewaltsam Zutritt zu dem Markt verschafft hätten. Noch während des Notrufes gab es eine Explosion. Kurz danach flüchteten drei maskierte Personen in einem Auto - mit hoher Geschwindigkeit.