Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten in Hildesheim Von dpa | 27.12.2022, 08:20 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten auf einem Tankstellengelände in Hildesheim gesprengt. Verletzte gab es durch die Explosion keine, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch Bargeld sei nicht entwendet worden.