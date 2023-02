Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten in Achim Von dpa | 15.02.2023, 07:14 Uhr

Unbekannte haben einen Geldautomaten in der Innenstadt von Achim (Landkreis Verden) gesprengt. Die Tat geschah am frühen Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Glasfassade im unteren Bereich des Wohn- und Geschäftshauses, in dem der Automat stand, komplett zerstört. Informationen zu Tätern, Beute oder Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.