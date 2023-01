Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Unbekannte sprengen Blitzeranlage: Schaden bei 150.000 Euro Von dpa | 23.01.2023, 14:09 Uhr

Unbekannte Täter haben auf einer Landstraße in Wolfsburg einen Blitzer-Anhänger gesprengt. Nach ersten Schätzungen dürfte dabei ein Schaden von etwa 150.000 Euro entstanden sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nacht auf Sonntag hatte ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes einen Funktionsalarm erhalten und am Morgen die Zerstörung festgestellt.