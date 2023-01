Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Unbekannte schneiden Kabel der Deutschen Bahn durch Von dpa | 17.01.2023, 12:30 Uhr

Unbekannte haben an einem verschlossenen Kabelkanal der Deutschen Bahn in Braunschweig ein Glasfaserkabel durchtrennt. Dadurch kam es am Montagfrüh zu einer Störung der Kommunikation auf den Bahnstrecken im Bereich Braunschweig - Hannover - Hildesheim - Helmstedt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Bahnverkehr wurde aber nur gering beeinträchtigt. Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatten den Schaden entdeckt. Das Kabel muss nun auf einer Länge von rund 2000 Metern ausgetauscht werden.