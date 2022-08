Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Kreis Göttingen Unbekannte schlachten Schaf und lassen Innereien zurück Von dpa | 16.08.2022, 13:50 Uhr

Unbekannte haben ein Schaf auf einer Weide in Göttingen geschlachtet und das Fleisch gestohlen. Die Innereien ließen die Täter auf der Grünfläche in der Nähe des westlichen Leineufers zurück, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche.