Energie Umweltverbände bekräftigen Kritik an LNG-Terminal Von dpa | 01.08.2022, 16:59 Uhr

Umweltverbände haben ihre Kritik an dem geplanten Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven bekräftigt. Die Sicherung der Energieversorgung dürfe nicht zu Lasten geschützter Lebensräume und Arten erfolgen, hieß es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).