Christian Meyer (Grüne) Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Umweltministerium will Dialog zum Wolfsmanagement Von dpa | 06.12.2022, 08:49 Uhr

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer setzt in der Debatte um die Rückkehr des Wolfs auf einen regelmäßigen Austausch aller Betroffenen. Wichtig sei ein „offener, transparenter und am Ende vor allem zielführender Dialog zum Wolfsmanagement, zum Herdenschutz und zur Weidetierhaltung“, teilte das Ministerium in Hannover mit. Dieser solle institutionalisiert und sachorientiert „mit allen interessierten Verbänden“ geführt werden. Der „Nordwest-Zeitung“ (Dienstag) sagte der Grünen-Politiker Meyer dazu: „Sowohl von Landwirtschafts- wie Umweltseite gibt es positive Signale und Bereitschaft zum Dialog, den wir unbelastet führen wollen.“