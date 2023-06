Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Natur Umweltminister will Landesmoorgesellschaft gründen Von dpa | 28.06.2023, 16:40 Uhr

Landesumweltminister Christian Meyer (Grüne) hat die Gründung einer Landesmoorgesellschaft angekündigt, um den Moorschutz zur stärken. Es solle sich um eine eigenständige Organisationseinheit der Landesverwaltung handeln, die sich schwerpunktmäßig mit landeseigenen Flächen in Mooren befassen solle, sagte Meyer am Mittwoch nach Angaben einer Sprecherin beim Festakt zum 40-jährigen Bestehen der BUND-Einrichtung Diepholzer Moorniederung in Wagenfeld.