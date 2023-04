Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Hochwasser Umweltminister warnt vor steigender Hochwassergefahr Von dpa | 20.04.2023, 11:47 Uhr

Wegen des Klimawandels werden schlimme Hochwasser in Niedersachsen immer wahrscheinlicher. Darauf hat Umweltminister Christian Meyer am Donnerstag anlässlich eines Expertenaustauschs beim niedersächsischen Gewässerforum in Hannover hingewiesen. „Die Klimakrise ist real. Wir müssen uns darauf einstellen“, sagte der Grünen-Politiker. Insbesondere durch Starkregen könne jeder davon betroffen sein.