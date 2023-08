Schifffahrt Umweltminister: Transport von Autofrachter nach Eemshaven Von dpa | 03.08.2023, 12:05 Uhr | Update vor 53 Min. Niedersachsens Umweltminister Meyer Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat sich angesichts des Transportes des schwer beschädigten Autofrachters „Fremantle Highway“ zum niederländischen Eemshaven erleichtert gezeigt. „Mit der Entscheidung endet hoffentlich die Zitterpartie und die Sorge, der Frachter könnte auseinanderbrechen oder sinken und doch noch zu einer Umweltkatastrophe in unserem unschätzbar wertvollen Wattenmeer führen“, sagte der Grünen-Politiker in einer Mitteilung seines Ministeriums am Donnerstag. Meyer lobte, dass die niederländischen Behörden schnell entschieden hätten.