Umweltminister Christian Meyer Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv Tiere Umweltminister stellt regionalen Wolf-Abschuss in Aussicht Von dpa | 06.07.2023, 14:12 Uhr

Umweltminister Christian Meyer nimmt einen neuen Anlauf, damit eine rechtskonforme Tötung sogenannter „Problemwölfe“ möglich wird. Ziel sei ein „lernendes, adaptives Wolfsmanagement“, sagte der Grünen-Politiker der Onlineausgabe der Nordwest-Zeitung am Donnerstag. Demnach soll es in einer klar definierten Region zeitlich befristet möglich sein, mehrere Wölfe zu töten, wenn es dort trotz Herdenschutzmaßnahmen zu erheblichen Schäden durch das Raubtier gekommen sei. „Ich will aber keine Bejagung nach Quoten“, betonte er. Das Umweltministerium bestätigte das Vorhaben von Meyer am Donnerstag.