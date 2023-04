Christian Meyer Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Hochwasser Umweltminister stellt Pläne für Küstenschutzmaßnahmen vor Von dpa | 27.04.2023, 02:18 Uhr

Die zurückliegende Sturmflutsaison verlief an der niedersächsischen Küste vergleichsweise ruhig. Den Küstenschutz will das Land Niedersachsen in diesem Jahr dennoch vorantreiben, auch mit zusätzlichem Geld. Über Schwerpunkte auf dem Festland und auf den Ostfriesischen Inseln will Umweltminister Christian Meyer (Grüne) an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) auf einer Deichbaustelle in der Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich informieren.