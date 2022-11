Tempo-30-Zone Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Tempolimit Umweltminister sprechen in Goslar über Tempo 30 in Städten Von dpa | 24.11.2022, 14:01 Uhr

Die Umweltminister der Länder und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) beraten am Donnerstag und Freitag unter anderem über Tempo 30 in Innenstädten. Die Minister und Ministerinnen kommen bis Freitag zur Umweltministerkonferenz in Goslar zusammen. Niedersachsens Umweltminister und aktueller UMK-Vorsitzender Christian Meyer (Grüne) hatte bereits im Vorfeld der Konferenz eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung in Städten und Gemeinden ins Spiel gebracht.