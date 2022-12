Spezialschiff "Höegh Esperanza" Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Flüssigerdgas Umwelthilfe will kürzere Nutzung der LNG-Terminals einklagen Von dpa | 16.12.2022, 14:42 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will weitere rechtliche Schritte einleiten, um den Betrieb der geplanten LNG-Terminals in Deutschland zeitlich stärker einzuschränken. Für das Flüssigerdgas-Terminal im niedersächsischen Wilhelmshaven, das am Samstag in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnet werden soll, wolle man zudem die Einleitung von Biozid ins Meer verhindern, sagte DUH-Energieexperte Constantin Zerger am Freitag in einer Pressekonferenz. Biozide sind Chemikalien oder Mikroorganismen zur Bekämpfung von Schädlingen.