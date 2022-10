Uniper Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Rohstoffe Umwelthilfe: Biozid-Verzicht von Uniper bei LNG-Terminal Von dpa | 24.10.2022, 13:21 Uhr

Die geplante Einleitung von mit Bioziden behandelten Abwässern des LNG-Terminalschiffes in Wilhelmshaven stößt weiter auf Kritik. Die Deutsche Umwelthilfe fordert von Uniper, dem Betreiber des Importterminals für Flüssigerdgas (LNG), auf das Einleiten von Chlor als Biozid zu verzichten. „Dass Uniper unmittelbar neben dem Nationalpark Wattenmeer und in der Nähe zu Badestränden, im Gegensatz zu anderen Betreibern, auf die Einleitung großer Mengen von Biozid setzt, ist nicht akzeptabel“, sagte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner in einer Mitteilung am Montag. Die Umwelthilfe fordert deshalb, die Antragsunterlagen für die wasserrechtliche Erlaubnis grundlegend zu überarbeiten.