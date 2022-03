Zeitumstellung FOTO: Ralf Hirschberger Gesellschaft Umstellung auf Sommerzeit: Abschaffung nicht auf der Agenda Von dpa | 23.03.2022, 07:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Das doppelte Umstellen der Uhren nervt viele Menschen jedes Jahr. Lauter werdende Kritik nährte in den vergangenen Jahren die Hoffnung auf ein baldiges Ende in der EU. Die bekannte Debatte darüber musste aber in diesem Frühjahr anderen Themen weichen.