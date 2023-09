Nordsee Umspannstation für neuen Ørsted-Windpark installiert Von dpa | 01.09.2023, 09:26 Uhr | Update vor 6 Min. Windkraft auf See Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Der Windparkbetreiber Ørsted kommt mit dem Bau des neuen Windparks Gode Wind 3 in der Nordsee voran. Die Umspannstation sei erfolgreich installiert worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. „Für unsere neuen deutschen Projekte ist dies ein wesentlicher nächster Schritt“, sagte Peter Johannesen, Projektmanager und verantwortlich für die Umspannstation. Für den Windpark rund 32 Kilometer vor der Insel Norderney hatten Anfang August die Arbeiten an den Fundamenten begonnen. Gode Wind 3 ist der fünfte Offshore-Windpark des Unternehmens in Deutschland.