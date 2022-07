ARCHIV - Medizinische Masken und Schultaschen hängen in einer Schulgarderobe. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Corona-Schutzmaßnahmen Umgang mit Tests soll zwei Wochen vor Schulbeginn feststehen Von dpa | 12.07.2022, 16:27 Uhr

Am Mittwoch ist der letzte Schultag in Niedersachsen vor den Sommerferien. Bei der Frage nach einer Corona-Schutzvorkehrung, die in diesem Schuljahr über weite Strecken zum Einsatz kam, besteht noch keine Klarheit.