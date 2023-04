Bürgerschaftswahl in Bremen Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Bürgerschaftswahl Umfrage zur Bremen-Wahl: SPD mit Vorsprung vor der CDU Von dpa | 20.04.2023, 18:23 Uhr

Rund drei Wochen vor der Bürgerschaftswahl im Bundesland Bremen sieht eine Umfrage die regierende SPD eindeutig vor der CDU. Bei der Sonntagsfrage komme die SPD auf 31 Prozent, die CDU auf 28 Prozent. Das teilten Radio Bremen und die „Nordsee-Zeitung“ aus Bremerhaven am Donnerstag unter Berufung auf eine repräsentative Umfrage von Infratest-Dimap mit. In Bremen wird am 14. Mai gewählt.