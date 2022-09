SPD Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild up-down up-down Wahlen Umfrage: SPD könnte Mehrheit mit Grünen holen Von dpa | 04.09.2022, 11:19 Uhr

Die SPD liegt in Niedersachsen auf Kurs, zusammen mit den Grünen eine Mehrheit bei der Landtagswahl im Oktober zu holen. Würde am Sonntag gewählt, kämen die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stephan Weil auf 31 Prozent - und würden damit die stärkste Partei, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“. Stark zulegen können demnach die Grünen mit 19 Prozent, während sie bei der bislang letzten Landtagswahl 8,7 Prozent erreichten. In Niedersachsen wird am 9. Oktober gewählt.