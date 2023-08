Arbeit neben der Rente Umfrage: Nur wenige wollen als Rentner hinzuverdienen Von dpa | 31.08.2023, 06:55 Uhr | Update vor 35 Min. Rente Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit der Lockerung der Zuverdienstregeln für Frührentner will die Bundesregierung seit Jahresbeginn mehr Ruheständler animieren, neben der Rente weiter arbeiten zu gehen. Doch das Interesse an der längeren Lebensarbeitszeit hält sich nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Autozulieferers Continental in Grenzen. Nur gut jeder Fünfte gab an, über den Renteneintritt hinaus zumindest in Teilzeit arbeiten zu wollen. Der Fachkräftemangel lasse sich so nicht lösen, sagte Conti-Personalvorständin Ariane Reinhart der Deutschen Presse-Agentur. „Das wird keinen großen Ansturm geben.“