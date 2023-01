Ukrainischer Fotograf im deutschen Exil Foto: Frank Neuendorf/dpa/Archivbild up-down up-down Fotografie Ukrainischer Fotograf: Mit Ausstellungen Heimat unterstützen Von dpa | 17.01.2023, 12:36 Uhr

Mit Ausstellungen in Deutschland will der nach Südniedersachsen geflüchtete Fotograf Wladimir Ogloblin die Menschen in seiner Heimat Ukraine unterstützen. Nach dem Angriff Russlands vor fast einem Jahr sei sein erster Impuls gewesen, sich der Verteidigung der Ukraine anzuschließen, sagte der 68-Jährige. Wegen seines hohen Alters sei es aber besser, auf andere Weise für sein Land zu kämpfen - indem er den Menschen in Deutschland die Situation nahebringe. Ogloblins Ausstellung „Charkiw“ im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum wurde vor kurzem wegen des großen Besucherinteresses bis zum 12. März verlängert, wie ein Sprecher der Stadt Wolfsburg mitteilte.