Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler

Hoschulbildung Ukrainische Studierende können Stipendium erhalten Von dpa | 02.09.2022, 13:01 Uhr

Ukrainische Studierende können in Niedersachsen ein Stipendium des Landes erhalten. Dabei geht es in der Regel um eine einmalige Zahlung von 500 Euro, wie das Wissenschaftsministerium in Hannover am Freitag mitteilte. In Einzelfällen könne die Summe auch höher liegen. Im Wintersemester werde dafür eine Million Euro zur Verfügung gestellt. Das Landesstipendium gibt es demnach bereits seit 2009.