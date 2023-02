Ukrainischer Reisepass Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Innenministerium Ukraine-Flüchtlinge: Einigung auf Geldverteilung Von dpa | 27.02.2023, 14:51 Uhr

Land und Kommunen in Niedersachsen haben sich geeinigt, wie zusätzliches Geld vom Bund für Ukraine-Geflüchtete aufgeteilt werden soll. Von den für dieses Jahr zugesagten 143 Millionen Euro erhalten die Kommunen 112 Millionen, wie das Innenministerium in Hannover am Montag mitteilte.