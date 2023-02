Eine Flagge der Ukraine weht im Wind Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Angriff auf die Ukraine Ukraine-Flaggen in Niedersachsen zum Jahrestag des Krieges Von dpa | 23.02.2023, 15:06 Uhr

Anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine sollen die obersten Landesbehörden in Niedersachsen am Freitag mit der ukrainischen Fahne beflaggt werden. Das kündigte die Staatskanzlei in Hannover am Donnerstag an. „Wir möchten ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität setzen. Vielen Menschen wird es vor einem Jahr so gegangen sein wie mir: Man wacht auf und will es zunächst gar nicht glauben, dass Krieg ist mitten in Europa“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) laut Mitteilung.