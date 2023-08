Unternehmen Überschwemmungen in Slowenien treffen VW-Tochter Von dpa | 29.08.2023, 16:25 Uhr | Update vor 56 Min. Volkswagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Das Volkswagen-Werk in Portugal plant wegen Teilemangel eine mehrwöchige Einstellung der Produktion. Hintergrund sei ein Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorenteilen stark betroffen sei, hieß es in einer internen Mitteilung an die etwa 5000 Mitarbeiter im Werk in Palmela bei Lissabon, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.