Finanzen Überschuldungsquote sinkt in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 15.11.2022, 11:34 Uhr

In Niedersachsen und Bremen ist die Zahl der überschuldeten Verbraucherinnen und Verbraucher gesunken. Das geht aus dem von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag in Neuss vorgestellten „Schuldneratlas Deutschland 2022“ hervor. Von einer Überschuldung spreche man, wenn Verbraucher ihre Schulden über einen längeren Zeitraum nicht mehr zurückzahlen können.