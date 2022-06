ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Schaumburg Überfallene Frau wehrt sich mit Schlägen und Tritten Von dpa | 22.06.2022, 16:09 Uhr

Dank ihrer Zweikampferfahrung als Boxerin hat sich eine 21 Jahre alte Frau aus Auetal (Landkreis Schaumburg) erfolgreich gegen einen Angreifer gewehrt. Der Mann war in einem SUV mit Hamburger Kennzeichen unterwegs. Er hatte am Dienstagabend die Joggerin mit seinem Auto überholt, hielt danach an, sprach die junge Frau an und versuchte sie dann, in den Wagen zu zerren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch die Frau habe sich mit Tritten und Schlägen gegen den Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren gewehrt und sei weggelaufen. Eine Spur zu dem Angreifer gab es zunächst nicht.