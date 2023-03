Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Über eine Woche nach Scheunenbrand Leiche entdeckt Von dpa | 25.03.2023, 20:12 Uhr

Mehr als eine Woche nach einem Brand in einer Scheune im Landkreis Osterholz ist eine Leiche entdeckt worden. Noch sei unklar, um wen es sich dabei handele und wie die Person zu Tode gekommen sei, teilte die Polizei am Samstagabend mit. In dem Gebäude im Ortsteil Ohlenstedt war am Donnerstag vergangener Woche ein Feuer ausgebrochen. Die Leiche wurde laut Polizei am Freitag dieser Woche gefunden. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Der Sachschaden bei dem Brand war kurz nach dem Vorfall mit bis zu 400.000 Euro angegeben worden.