Feste Über 81.000 Briefe an Niedersächsische Weihnachtspostämter Von dpa | 22.12.2022, 18:28 Uhr

Die drei niedersächsischen Weihnachtspostämter haben in diesem Jahr über 81 000 Briefe erhalten. Die meisten Absender wünschten sich in den Schreiben an den Weihnachtsmann oder das Christkind Spielzeug oder elektronische Geräte, wie die Deutsche Post am Donnerstag mitteilte. In vielen Zuschriften hätten sich die Menschen auch in diesem Jahr wieder Gesundheit und Frieden - auch für die Ukraine - gewünscht.