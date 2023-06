Seenotretter der DGzRS Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Rettungstraining Über 500 Seenotretter üben jährlich am Simulator in Bremen Von dpa | 02.06.2023, 07:14 Uhr

Für die deutschen Seenotretter ist das Training auf einem Simulator in Bremen ein wichtiger Teil der Ausbildung. Jährlich finden rund 50 Kurse in dem Simulatorzentrum statt, an denen 500 bis 600 Personen teilnehmen, wie ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sagte. Neben eigenen Einsatzkräften werden Marineflieger und Lotsen sowie Vertreter von Wasserschutzpolizei oder Bundespolizei geschult.