Wolfsburg Über 50 Mal die Polizei gerufen: Frau landet im Gewahrsam Von dpa | 02.12.2022, 10:26 Uhr

Weil eine betrunkene Frau in Wolfsburg mehr als 50 Mal den Polizeinotruf gewählt hat, hat sie die Nacht zu Freitag im Polizeigewahrsam verbracht. Die 51-Jährige habe am Donnerstagmittag begonnen, über ihr Mobiltelefon grundlos den Notruf zu wählen, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin am Nachmittag zu ihrer Wohnung. Die Beamten hätten ihr wiederholt erklärt, dass es strafbar sei, grundlos und wiederholt den Notruf zu wählen. Dennoch habe die stark alkoholisierte Frau danach weiter den Notruf angerufen.