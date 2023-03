Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Finanzielle Hilfe Über 37.000 Studierende stellen Antrag auf Einmalzahlunug Von dpa | 17.03.2023, 12:23 Uhr

Mehr als 37.000 Studierende in Niedersachsen haben einen Antrag auf die 200 Euro Einmalzahlung gestellt. Knapp 36.000 seien mit Stand Freitagmorgen bereits bewilligt, teilte eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums in Hannover am Freitag mit. In Niedersachsen kommen zu den etwas mehr als 200.000 Studierenden laut Wissenschaftsministerium noch mehr als 50.000 Schüler von Fachschulen oder Berufsschulen hinzu, die einen Antrag stellen können.