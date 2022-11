Warnstreik Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Gewerkschaften Über 2000 Metaller streiken in Niedersachsen für mehr Geld Von dpa | 01.11.2022, 15:38 Uhr

In Niedersachsen sind am Dienstag mehr als 2000 Menschen für eine bessere Bezahlung in der Metall- und Elektrobranche auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten unter anderem vor den Werkstoren mehrerer Unternehmen in Hannover, Hildesheim und Gifhorn, wie ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall im Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mitteilte. Nach Ablauf der Friedenspflicht in den Tarifverhandlungen kommt es bereits seit Samstag bundesweit und auch in Niedersachsen zu Warnstreiks bei zahlreichen Arbeitgebern.