Verkehr Über 200 Autobahnbrücken müssen bis 2035 ersetzt werden Von dpa | 19.10.2022, 15:32 Uhr

In Niedersachsen müssen bis 2035 insgesamt 226 Brückenbauwerke an Autobahnen ersetzt werden. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums an die niedersächsische Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Verlinden, hervor. Bei den Bundesstraßen sind demzufolge 207 Teilbauwerke zu untersuchen und gegebenenfalls zu ersetzen - das soll bis 2030 geschehen. Zuerst hatte der „Weser-Kurier“ darüber berichtet.