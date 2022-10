Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/ZB up-down up-down Cuxhaven Über 100 Hinweise zu Vermisstenfällen nach „Aktenzeichen“ Von dpa | 13.10.2022, 12:15 Uhr

Weit über 100 Hinweise sind zu mehreren Vermisstenfällen in Cuxhaven bei der Polizei eingegangen. Das Verschwinden von sechs Frauen zwischen 1977 und 1986 war am Mittwochabend bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Thema. „Über 100 Hinweise sind eine tolle Resonanz“, sagte der Leiter der Ermittlungsgruppe „Cold Case“, Rainer Brenner. Zwei weitere Fälle aus Niedersachsen wurden ebenfalls in der Sendung vorgestellt.