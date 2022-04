Feuerwehr FOTO: David Inderlied Landkreis Osnabrück Turnhalle brennt komplett ab Von dpa | 14.04.2022, 07:40 Uhr | Update vor 40 Min.

Eine Turnhalle in Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zum Donnerstag komplett abgebrannt. Die Bewohner der Nachbargebäude mussten evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.