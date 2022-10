Tuning Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Rechtsverstöße Tuning-Szene beschäftigt die Polizei in Niedersachsen Von dpa | 05.10.2022, 05:58 Uhr

In fast jeder Stadt in Niedersachsen gibt es Tuner und Autoposer. Das Landeskriminalamt warnt vor Fällen, in denen es zu Rechtsverstößen kommt.