TUI Foto: Clara Margais/dpa/Archivbild Tourismus Tui zieht Bilanz zum abgelaufenen Geschäftsjahr Von dpa | 14.12.2022, 01:49 Uhr

Der Tui-Konzern blickt am Mittwoch auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende September) zurück. Nach dem letzten Winter, der in der Tourismusbranche stets die schwächste Reisezeit ist, arbeiteten sich die Hannoveraner im Laufe des Frühjahrs und Sommers weiter schrittweise aus der Corona-Krise heraus. Manche Branchenexperten rechnen mit Werten, die im Vergleich zum pandemiebelasteten Vorjahr deutlich besser ausfallen dürften - unterm Strich könnte das größte Tourismusunternehmen aber immer noch in den roten Zahlen bleiben.