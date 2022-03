Tui FOTO: Moritz Frankenberg Tourismus Tui will Zahl der Tui-Blue-Hotels mehr als verdreifachen Von dpa | 28.03.2022, 16:05 Uhr | Update vor 13 Min.

Der weltgrößte Reisekonzern Tui will seine Hotelkette Tui Blue in den kommenden Jahren kräftig ausbauen. Geplant sei eine Erweiterung auf mehr als 300 Häuser, teilte das Unternehmen am Montag mit. Derzeit kommt die Kette auf 96 Hotels. Als Standorte hat das Management vor allem Südostasien, China, Afrika und den Nahen Osten im Fokus. Wann die Marke von 300 Hotels geknackt werden soll, ließ der Hannoveraner Konzern offen.