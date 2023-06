Tui Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus Tui: Starke Sommersaison - Gästezahlen teils über 2019 Von dpa | 14.06.2023, 08:25 Uhr

Der Reisekonzern Tui Deutschland profitiert trotz der hohen Inflation von kräftiger Nachfrage. Man blicke auf eine starke Sommersaison „und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019“, sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert am Dienstagabend in Berlin laut Mitteilung. Urlauber buchten wieder mit längerem Vorlauf, um sich früh einen günstigen Preis zu sichern. „Und doch ist das Interesse, in den kommenden Wochen zu reisen, so groß, dass wir in einigen Zielgebieten nochmal Kontingente nachbestellt haben“, sagte Baumert.