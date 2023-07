TUI Foto: David Young/dpa up-down up-down Reiseanbieter Tui mit steigenden Buchungszahlen Von dpa | 18.07.2023, 13:32 Uhr | Update vor 12 Min.

Die nach der Pandemie wieder anziehende Reiselust der Menschen in Deutschland beschert dem Reiseanbieter Tui steigende Buchungs- und Umsatzzahlen. Beim Umsatz liege man in Deutschland bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau, sagte ein Sprecher von Tui Deutschland am Dienstag in Hannover. „Bei der Gästezahl gehen wir davon aus, dass wir die Schere in diesem Jahr schließen werden.“