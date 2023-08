Reisekonzern Tui eröffnet neue Konzernzentrale in Hannover Von dpa | 24.08.2023, 17:40 Uhr | Update vor 17 Min. Tui Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archiv up-down up-down

Der Reisekonzern Tui eröffnet am Freitag in Hannover seine neue Konzernzentrale. Zwei Jahre lang war am „Tui Campus“ am bisherigen Sitz von Tui Deutschland gebaut worden. 40 Prozent des Gebäudes wurde nach Konzernangaben komplett neu gestaltet. Zur Eröffnung wird auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. In der neuen Konzernzentrale zieht die Tui Group 2800 Mitarbeiter von acht Konzerngesellschaften zusammen, die bisher auf drei Standorte in Hannover verteilt waren.