Personalien Tui baut Vorstand um: IT-Chef geht Von dpa | 25.10.2022, 17:14 Uhr

Wenige Wochen nach dem Amtsantritt des neuen Tui-Chefs Sebastian Ebel baut der Touristikkonzern sein Führungsteam weiter um. IT-Vorstand Frank Rosenberger, der seit 2017 unter anderem für die Digitalisierung zuständig war, habe sich entschlossen, das Unternehmen Ende Oktober zu verlassen, teilte Tui am Dienstag in Hannover mit. Die konzernweite IT soll künftig im direkten Verantwortungsbereich von Konzernchef Ebel liegen. Speziellere IT-Einheiten sollen dafür enger mit den Geschäftsfeldern verzahnt werden. „Mit der neuen Aufstellung wollen wir noch schneller und effizienter in die operative Umsetzung starten“, sagte Ebel.