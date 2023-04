Gesundheitsamt Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheit Tuberkulosefall in Schule in Göttingen festgestellt Von dpa | 21.04.2023, 11:26 Uhr

An einer Schule in Göttingen ist ein Fall von Tuberkulose festgestellt worden. Es handele sich vermutlich um eine ansteckende Variante, teilte die Stadt Göttingen am Freitag mit. Die Kontaktnachverfolgung des infizierten Schülers habe bereits begonnen. Der Betroffene kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.