Der SKODA ENYAQ RS iV Foto: Skoda Auto Deutschland GmbH/SMB/obs up-down up-down Wirtschaft Tschechische VW-Tochter Skoda lieferte 2022 weniger Autos Von dpa | 11.01.2023, 12:18 Uhr

Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda hat 2022 deutlich weniger Autos an die Kunden gebracht als im Jahr zuvor. Das Unternehmen mit Sitz in Mlada Boleslav lieferte weltweit 731.300 Fahrzeuge aus, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Das waren 146.900 oder rund 16,7 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Als Gründe dafür wurden die andauernde Halbleiterknappheit, der Krieg in der Ukraine, Probleme in der Lieferkette, steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie Unsicherheit auf den Weltmärkten genannt.