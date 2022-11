Wetter in Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild up-down up-down DWD-Vorhersage Trübes Wetter mit Regen in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 27.11.2022, 17:13 Uhr

Die Woche startet in Niedersachsen und Bremen trübe und regnerisch. „Der Montag wird ein wolkenreicher Tag mit Regen, auch an den Küsten“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es gibt kaum Auflockerungen, in den westlichen Landesteilen regnet es stärker. Grund ist ein Atlantik-Tiefausläufer, der sich über Niedersachsen setzt. Dabei ist es noch relativ mild mit Temperaturen von neun Grad im Emsland, sieben Grad in Bremen und fünf Grad im Wendland.