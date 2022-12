Regenwetter Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Trübes und nasskaltes Wetter in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 04.12.2022, 12:01 Uhr

Schneeregen, Regen und keine Sonne: Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird nass und ungemütlich. „Am Sonntagnachmittag ist es stark bewölkt bis bedeckt, und zeitweise kann es zu leichtem Schneeregen, Regen oder Schneefall kommen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen liegen in Binnenland um zwei Grad, im höheren Bergland um null Grad. In der Nordosthälfte ist es mit rund drei Grad etwas wärmer, ebenso auf den Inseln mit sechs Grad.