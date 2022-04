Trinkwasser aus dem Hahn FOTO: Patrick Pleul Wasser Trübung des Trinkwassers im Landkreis Friesland möglich Von dpa | 09.04.2022, 09:50 Uhr | Update vor 11 Min.

Im Landkreis Friesland kann in den kommenden Tagen örtlich das Trinkwasser getrübt sein. Wegen eines technischen Defekts könne zudem der Druck schwanken, wie der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) am Samstag mitteilte. Betroffen seien vor allem in den Morgen- und Abendstunden Schortens, Jever, Wangerland und Teile von Wittmund.